Barrio Canino vol.213 - Medios de comunicación alternativos - Retos, objetivos y perspectivas de futuro

Barrio Canino

Esta semana os traemos el audio de la mesa-coloquio sobre medios alternativos que organizamos Barrio Canino dentro del 10º Foro de Movimientos Sociales que se celebró en Madrid a mediados de mayo en el CSA La Tabacalera.

Asisten a esta mesa coloquio como invitados:



Rafa Malas, de Radio Vallekas

Patricia Horrillo, de Radio Guerrilla

Héctor, del periódico Madrid15M

Armando y Guille, de Radio Utopía

Magda Bandera, de La Marea

Stephanie Chiron, de El Salto Radio

Santi García Gago, de Radialistas y de RadiosLibres.net

Aurora y Manuel, de Radio Arganzuela



Nos acompañamos de 8 medios alternativos de comunicación, del entorno de las radios libres y comunitarias y de la prensa escrita para poner sobre la mesa los diferentes enfoques, experiencias y modelos de gestión en medios del tercer sector de la comunicación.

¿Pueden los medios alternativos tener un eco real y palpable en la sociedad actual?

¿Profesionalización, amateurismo o militancia? ¿Autogestión o subvención?

¿Tiene sentido para estos medios pelear por mantener los formatos analógicos, en versión impresa o en emisiones FM, en el contexto actual de enorme digitalización de las comunicaciones? ¿es viable legal y económicamente hablando?





lleva más de 25 años de actividad. Una larga andadura en la que han pasado por distintas fases y modelos de gestión, en una interesante evolución desde un modelo jerarquizado con una cúpula directiva a un modelo horizontal más próximo a los movimientos sociales.es un proyecto ideado por la Asociación Campo Creativo Cero en verano de 2015 e impulsado por vecinas de movimientos sociales del entorno de Arganzuela. Este proyecto se está desarrollando en torno a una asamblea continua que lleva trabajando desde entonces para lanzar la radio. De momento han encontrado espacio para sus asambleas y montar su estudio en EVA, Espacio Vecinal Arganzuela.tiene un modelo suicida que no solo aboga por la independencia sino también por la coherencia, y como dice su directora Magda Bandera 'la coherencia son problemas'. Es una cooperativa con prácticas híbridas por una parte muy próximas a las de los movimientos sociales pero al mismo tiempo con premisas de trabajo digno, salarios según convenio y con la profesionalidad que exige un medio de este calibre, en el que el reto diario es tanto la sostenibilidad como mantener la cordura.es un nodo de trabajo orientado a la formación y la experimentación en radios libres que incorpora los valores de la emisora de la que surgió, Ágora Sol Radio: emisora libre, autogestionada y asamblearia., grupo de producción de radio surgido de El Salto, el nuevo medio colectivo surgido de Diagonal y de los más de 20 medios que se han unido para crear, como ellos mismos se catalogan, el primer gran medio financiado por la gente.El Salto es un proyecto ambicioso que se ha planteado el reto de llegar a 10.000 suscriptores, de los que ya tienen 7.000, para ser viables y mantener un modelo profesional en el que se paguen colaboraciones, se mantengan redacciones regionales y pueda haber un grupo de producción de radio sostenible, como El Salto Radio.El periódicolleva 59 números en más de 5 años. Surgió inicialmente para dar cabida a los contenidos surgidos de las asambleas del movimiento 15M pero con el paso del tiempo ha ido abriéndose progresivamente a otros movimientos sociales relacionados.Se financian por parte de las asambleas, grupos de trabajo y particularidades, que no solo participan con sus aportaciones económicas, sino que además recogen los periódicos una vez producidos y colaboran en su distribución., es una emisora comunitaria que el año pasado celebró su 30 aniversario dando guerra desde el popular barrio madrileño. Una larga andadura en la que ha habido caso de todo. En los inicios se partió de un modelo asambleario, con el transcurso de los años llegaron las subvenciones que propiciaron un crecimiento en torno a proyectos sociales difícil de sostener en el tiempo cuando las ayudas flaquean. En la etapa más reciente de la emisora valllecana se está produciendo un viraje hacia sus orígenes 'buscando formas de organización más autogestionadas', según Rafa Malas.y el portalnacen en 2001 a partir de AMARC (Asociación Mundial de Radios Comunitarias) con el objetivo de ofrecer servicios de producción y capacitación a otras emisoras y organismos que los estaban demandando.Gracias a los malabarismos del reducidisimo grupo de 3 personas que coordinan todo este proyecto ofrecen también cursos gratuitos online y desde 2010 también soporte para liberar a la radios libres y comunitarias del software privativo y migrarlas a software libre basado en Linux. "No se puede luchar contra el monopolio de Monsanto desde radios que utilizan la M de Microsoft o de Mac".Asumen la precariedad permanente como algo intrínseco al proyecto como proyecto de comunicación alternativa que son.8 medios de comunicación que pretenden mantener la sostenibilidad y la independencia sin morir en el intento. ¿Y tu como lo harías?.01: Pink Floyd - «Dogs»02: Sin Dios - «Medios de comunicación»03: Gloria Gaynor - «I will survive»Ver audio directamente en Ivoox