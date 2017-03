Barrio Canino vol.205 - Clase media, caos y los límites del capitalismo

Barrio Canino

En este programa entrevistamos a Esteban Hernández, una persona que vive del periodismo y que se roba a sí mismo horas de sueño para escribir libros. En concreto, una (de momento) trilogía imprescincible para comprender el capitalismo realmente existente: "El fin de la clase media", "Nosotros o el caos" y "Los límites del deseo".



En un contexto en el que la política, los mercados y la sociedad en general están marcados por los cambios cada vez más acelerados y por la incertidumbre, las élites reaccionan con mecanismos que les permitan seguir teniendo el control de la situación, mantener sus propiedades, sus prebendas, sus intereses, y si es posible, aumentar las ganancias. La financiarización de la economía, el aniquilamiento de los servicios públicos, la precarización del trabajo, el individualismo y la potenciación de la competividad a todos los niveles son solo algunos de los componentes del escenario actual en el que el capitalismo neoliberal más salvaje domina todos los aspectos de la vida. ¿Comprendemos realmente cómo funciona el capitalismo realmente existente?



Estaban además nos sugirió canciones para ilustrar o presentar cada uno de sus libros, recordando sus tiempo de periodista musical en la mítica Ruta66. Y podemos confirmar que no ha perdido el toque. Más de dos horas de programa en las que repasamos las ideas fundamentales que recorren los libros y artículos de Estaban Hernández.









01: Gata Cattana - «Lisístrata»02: Buffalo Springfield - «For what it's worth»03: MC5 - «The Motor City is burning»04: Spacemen 3 - «Rollercoaster»05: Lendakaris Muertos - «Centro comercial»06: Valtónyc - «Circo balear (No al Borbó)»07: Ragtime - «Henry Ford»08: Will Cookson - «Somerset love song»09: Rosendo - «Hasta de perfil»Ver audio directamente en Ivoox