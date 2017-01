Barrio Canino vol.200 - Redes sociales: de la utopía a la pesadilla

Barrio Canino

Nadie podía preveer los efectos de internet y las redes sociales en la vida pública. En este programa reflexionamos con el cineasta Nacho Vigalondo, con Cristina Fallarás, periodista, escritora y directora de Diario16 digital, y con Guillermo Zapata, concejal del Ayuntamiento de Madrid, sobre todo lo acontencido en los últimos tiempos, desde la perspectiva de sus propias vivencias personales.



En la "Declaración de independencia del ciber espacio" se afirmaba que "crearemos una civilización de la Mente en el Ciberespacio. Que sea más humana y hermosa que el mundo que vuestros gobiernos han creado antes". Pero finalmente las redes sociales han resultado ser un espacio especialmente propicio para los linchamientos mediáticos, insultos, amenazas e, incluso utilizadas como herramienta política para intentar ganar en medios y juzgados lo que se ha perdido en las elecciones.



Ahora que tenemos más 2.300 followers y nos hemos tomado cuatro litros podremos decir nuestro mensaje: ¡Barrio Canino es un montaje!





Guillermo Zapata

Cristina Fallarás

Nacho Vigalondo

01: Alice In Chains - «Man in the box»02: Industrias Orsini - «Trending topic»03: Def Con Dos - «Ya estoy en Twitter»04; Lendakaris Muertos - «La hoz y el Martini»05: Kate Tempest - «Europe is lost»06: Gatillazo - «Nada que ver»07: Rage Against The Machine - «Testify»08: Atari Teenage Riot - «We are from the internet»Ver audio directamente en Ivoox